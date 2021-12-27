Mauritius'ta çevre felaketine neden olan geminin kaptanına 20 ay hapis cezası

25 Temmuz 2020'de Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton akaryakıt okyanusa sızmıştı. MV Wakashio adlı gemiden yaklaşık bin ton akaryakıtın okyanusa sızması sonucu çevre felaketi yaşanmış, başta yunuslar olmak üzere onlarca deniz canlısı telef olmuştu.

Mauritius'taki bir mahkemede görülen davada Yargıç Ida Dookhy-Rambarun, geminin tutuklu bulunan kaptanı Hindistan uyruklu Sunil Kumar Nandeshwar ve birinci kaptanı Sri Lanka uyruklu Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna'yı “güvenli seyrüsefer tehlikeye atmak”tan 20 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıç söz konusu kararının diğer potansiyel suçlular için "ders olmasını” umduğunu aktardı.

Kaptan Nandeshwar, gemi karaya oturmadan önce gemideki bir doğum günü partisinde alkol aldığını itiraf ederek, Mauritiuslulardan neden olduğu hasar için özür diledi.

Nandeshwar ve Tilakaratna, 16 aydır tutuklu bulundukları cezaevinden 15 Ocak'ta serbest bırakılacaklar.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözcü memurun doğum günü partisinde olduğu ve bunun da geminin güvenli seyrüsefer sağlayamayacağı anlamına geldiği tespit edilmişti. Gemi, nadir yaban hayatı için bir sığınak olan Pointe d'Esny'de karaya oturmuş, ekonomisi balıkçılık ve turizme bağlı olan Mauritius'a büyük zarar vermişti.