Mauro Icardi 4. golünü kaydetti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelede sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 45. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesinden ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golün de asistini yaptı.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 4'e yükseltti. Maça 11'de başlayan Icardi, 90 sahada kaldı.

Oğuzhan Ort



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