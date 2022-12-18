Mauro Icardi, Florya'da fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti" denildi.

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