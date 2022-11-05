Mauro Icardi, gol sayısını 3'e çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbide gol perdesini açan isim oldu. Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ilk golünü kaydetti. Maçın 59. dakikasında düzgün bir kafa vuruşuyla bir gol daha atan yıldız futbolcu takımını 2-1 öne geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Arjantinli golcü, 90 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Ort



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