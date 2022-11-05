İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mauro Icardi, gol sayısını 3'e çıkardı

Mauro Icardi, gol sayısını 3'e çıkardı
Mauro Icardi, gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde attığı gollerle sarı-kırmızılı forma ile gol sayısını 3’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbide gol perdesini açan isim oldu. Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ilk golünü kaydetti. Maçın 59. dakikasında düzgün bir kafa vuruşuyla bir gol daha atan yıldız futbolcu takımını 2-1 öne geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.
Mücadeleye 11'de başlayan Arjantinli golcü, 90 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Ort
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.