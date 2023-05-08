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Mauro Icardi, ligdeki 15. golünü kaydetti

Mauro Icardi, ligdeki 15. golünü kaydetti
Mauro Icardi, ligdeki 15. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Başakşehir maçında penaltıdan attığı golle ligdeki 15. golünü kaydetti.

 Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Mücadelenin 45+8. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 15'e çıkardı. Icardi'nin bir de Ziraat Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Ort
 

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