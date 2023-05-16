Mauro Icardi ligdeki gol sayını 17'ye çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların gollerini Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 45+11. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra 89. dakikada yine sahneye çıkan Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında defansın arkasına sarktı ve kale önünde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek müsabakanın skorunu tayin etti.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 17'ye yükseltti. Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan yıldız futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı da 18 oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Ort



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