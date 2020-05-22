Mavi bayrakta dünya üçüncüsü Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı 486 oldu

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya ulaştı. Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.