Mavi Damla Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding'in çalışanlarının kreatif ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere hayata geçirdiği ve bu sene ikincisini düzenlendiği Mavi Damla Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu.

‘Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır' sloganıyla hayata geçirilen ve tüm grup çalışanlarının yer aldığı ‘Mavi Damla Ödülleri' töreni, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ev sahipliğinde, Asım Kibar'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

14 proje ödüle layık görüldü

Grup şirketleri tarafından seçilen 39 projenin yarıştığı gecede, 8'i “Kategori birincisi”, 6'sı “Takdir” olmak üzere 14 proje ödüle layık görüldü. Verimlilik ile Değer Katanlar, Müşteride Fark Oluşturanlar, İş Birliği Oluşturanlar, İnovasyon ile Değer Katanlar, Topluma ve Çevreye Değer Katanlar ve Dijitalleşenler olmak üzere 6 kategoride kazanan ekipler ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu'ndan aldılar.

Başvuran proje sayısı artıyor

Mavi Damla Ödülleriyle şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü desteklediklerini ifade eden Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, “Geçtiğimiz sene toplam 24 proje Mavi Damla Ödülleri için yarışmıştı. Bu yıl çalışma arkadaşlarımızdan gelen yenilikçi ve fark oluşturan önerilerin de artmasıyla Mavi Damla Ödülleri'ne başvuran proje sayısı da arttı ve 39'a ulaştı. Yarışmada farklı bakış açıları sunan, yenilikçi ve bir o kadar da üretici projeler yer aldı. Bu çalışmaların Kibar Holding bünyesi içinden çıkması bizler için ayrıca gurur verici. Önümüzdeki günlerde ödül alan ekipler bilgi ve deneyimlerini grup şirketlerinde yaygınlaştırmak için tüm çalışanlarımızla bir araya gelip ilham vermeye devam edecek” diye konuştu.