İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi

Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi
Mavi ile yeşilin buluşma noktası: Ceneviz kalesi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi ve çevresi doğası ile vatandaşları mest ediyor.

Helenistik, Roma ve Doğu roma dönemlerinden günümüze kadar gelen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan Ceneviz kalesi ve çevresi doğası ile vatandaşları mest ediyor.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararı ile Arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenen, ‘‘Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri'' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne adını yazdıran Akçakoca Ceneviz Kalesi'nde çekilen fotoğraflar vatandaşları mest etti.

Mavi ve yeşilin buluşma noktası olarak görülen fotoğraflarda sosyal medyada bir çok paylaşım ve beğeni aldı.

Enes Bektaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.