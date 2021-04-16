Mavi kapaklar siperliğe dönüştürülüyor

İstanbul Havalimanındaki belirli noktalara yerleştirilen mavi plastik kapak toplama kutularıyla 200 kilogram mavi kapak toplandı. Toplanan mavi kapaklar Gültepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesine teslim edildi. Pandemi başından beri Milli Eğitim Bakanlığından aldığı destekle siperlik, tek kullanımlık tabak, kaşık ve çatal üretimi yapan okul, bu kez havalimanında toplanan mavi kapakları kullanarak siperlik üretti. Havalimanından gelen kapaklarla hazırlanan bin adet siperlik IGA tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülerek sağlık çalışanlarına teslim edildi. Bu yıl içerisinde toplanmaya devam edecek plastik kapaklarla üretilecek 2 bin adet siperliğin sağlık çalışanlarına bağışlanması hedefleniyor. Okul Müdürü Mustafa Hoşyiğit bu sürece imalat aşamasında destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

“Mavi kapak bizim için önemli bir projeydi”

Mavi Kapak projesinin ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başladığını ve mama kabı, silgi gibi ürünler ürettiklerini söyleyen Hoşyiğit, İGA'nın talebiyle siperlik üretiminde de plastik kapakları kullanmaya başladıklarını ifade etti. Hoşyiğit, “Mavi Kapak bizim için önemli bir projeydi. 2016 yılında öğretmenlerimiz tarafından düşünülmüş, geliştirilmiş çok güzel bir sosyal sorumluluk projesiydi. 2020 mart ayında Covid-19 salgını başladığında Sayın Müdürümüz Levent Yazıcı projeyi bildiği için beni arayarak “Siz mavi kapaktan mama kabı üretiyordunuz, salgınla mücadelede ne yapabiliriz?” diye bir proje üretmemizi istedi. Sağ olsun onun talimatıyla makine teknolojileri alanındaki öğretmenlerimizle siperlik üretimine başlayabileceğimizi Sayın Müdürümüz Levent Yazıcı'ya bildirdik. O da ekibinden Sayın Müdür Yardımcımız Serkan Gür ile birlikte ekibimizi ziyaret etti ve siperlik imalatı için start verdik. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e ve Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu'na bu hizmeti yapmakta bize imkan sundukları için şükranlarımızı sunuyoruz. İl Müdürümüz Levent Yazıcı, Müdür Yardımcımız Serkan Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Çayır'a da bize sundukları katkıdan verdikleri güç ve enerjiden dolayı teşekkür ediyoruz. Mavi Kapak projesini izleyen çeşitli STK'lar ve kuruluşlar var. Onların da yoğun ilgisine mazhar oluyoruz. Bu projeyle İstanbul İGA Havalimanının ilgilenmek istedi ve bizimle görüşme talebi oldu, biz de görüştük. İGA bu konuda çok aksiyonel davrandı. İGA mavi kapak konteynerları kurarak kapakları topladı ve atölyemize getirerek bize ulaştırdı. Öğretmenlerimizle alan şefimizin yönetiminde makine teknolojisi öğretmenimiz bu kapakları kırarak geri dönüşüm haline getirip enjeksiyon makinesinde siperlik ürettiler. Bu siperlikler Arnavutköy Devlet Hastanesine İGA İstanbul Havalimanı şirketi tarafından teslim edildi” dedi.

25 mavi kapakla 1 siperlik üretilebiliyor

Okulun öğretmenlerinden Mahmut İğnak plastik atıkların çöp olmadığını hatırlatarak, “Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geçtiğimiz yıllarda STK'lardan, ilköğretim okullarından ve diğer kurumlardan gelen plastiklerle sokak hayvanları için mama kaplarını oluşturmuştuk. Bu sene de pandemi dolayısıyla siperlik çalışmamız var. Son olarak İGA İstanbul Havalimanı tarafından bize gönderilmiş olan kapakları siperlik yaparak İGA aracılığıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine ulaştırmış bulunmaktayız. Plastik atıkların çöp olmadığını yeni nesillere öğreterek bunların dönüştürebileceği inancıyla yola çıkarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bir siperliğin oluşması için 25 tane mavi kapağa ihtiyaç vardır. 25 tane mavi kapağı çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra kalıplarımıza basarak değerlendirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“1 yılı aşkın zamandır siperlik üretiyoruz”

Pandeminin başından bu yana gönüllü olarak siperlik üretim faaliyetine katıldığını söyleyen okul öğrencisi Umut Can Alpı, “Son sınıftayım ve makine bölümündeyim. Makine atölyesinde pandemi süresince 1 yılı aşkın bir zamandır siperlik üretmekteyiz. Bu siperlikleri atık maddelerden yani atık plastiklerden yapmaktayız. Atık plastikleri farklı aşamalardan geçirip siperlik, mama kabı ve silgi üretmekteyiz” diye konuştu.

Yunus Emre Şeker