Mavi kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride arınırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alınan 'Deniz' kod adlı MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye çıkarıldı. MLKP'li terörist, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Mersin'e geldiği belirlenen Köse'nin, eylem arayışında olduğu öne sürülürken, zanlının, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.