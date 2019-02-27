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Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabı başladı

Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabı başladı
Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabı başladı

Marmaris Aksaz Limanı’nda sabah saat saatlerinde TCG Gökova firkateyninin limandan ayrılması ile tatbikatın Doğu Akdeniz ayağı başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı başladı. Marmaris Aksaz Limanı'nda sabah saat 05.00'te TCG Gökova firkateyninin limandan ayrılması ile tatbikatın Doğu Akdeniz ayağı başlamış oldu. Senaryo gereği daha önce TCG Anamur mayın temizleme gemisin temizlediği kanaldan beş firkateyn asimetrik tehdit unsuru terörist botu ve hava vasıtasını etkisiz hale getirerek mavi sulara açıldı. Tatbikat planlandığı şekilde devam ediyor.

Ramazan Terkos 



 

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