Mavi Vatan-2019'da görev TCG Bayraktar'ın

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak başlatılan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor. Senaryo gereği İzmir Körfezi'ndeki düşman ülkeye ait “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar'a bindirildi. Senaryo gereği düzenlenecek operasyonu Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, TCG Bayraktar gemisinden komuta edecek. Geminin tank güvertesinde konuşlanan amfibi hücum timi, senaryo gereği düzenlenecek operasyonda yerli imkanlarla üretilen silahları ve ekipmanları kullanacak.

Deniz amfibi piyadeleri göz doldurdu

Tank ve zırhlı araçlar ile tabur amfibi deniz piyade birliğinin içerisinde bulunduğu TCG Bayraktar, senaryo gereği düşman ülkeye ait adaya kapak atmak üzere Foça Deniz Üssü'nden demir aldı. Dev gemiye binen amfibi deniz piyade birliği, Deniz Piyade Andını da okuyarak dosta güven, düşmana gözdağı verdi.

Ali Gözeten - Aykut Yeniçağ

