Mavi Vatan-2021 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye gitti.

Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG ORUÇREİS'e indikten sonra Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı.

Bakan Akar'ın beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG ORUÇREİS'e gelmesiyle Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlamış oldu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatbikata video telekonferans yöntemi ile bağlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu önemli tatbikatına katılan personele hitap etmesi bekleniyor.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor

Mavi Vatan Tatbikatı yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan-2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Adem Aslan

