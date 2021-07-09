Mavi Vatan'a 2 yeni muhafız

Aselsan ve Sefine Shipyard, Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı ve İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı geliştiriyor. Silahlar Roketsan A.Ş.'ın taktik füze sistemi ve ASELSAN'ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile sağlanacak.

ASELSAN ile Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan Sefine Tersanesi 2 yeni deniz aracına imza atıyor. NB 57 HSD Aracı Saç Kesimi ve RD09 İDA Kaynak Töreni Sefine Tersenesi'nde gerçekleştirildi. Üretimine başlanan insansız deniz araçları, otonom keşif-istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üs/liman/kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak. Sefine Tersanesi'nde düzenlenen törenle Otonom ve Sürü Yetenekli Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı'nın blok birleştirme faaliyetlerine başlandı.

Aynı törende Otonom ve Sürü Yetenekli İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı'nın da sac kesimi gerçekleştirildi. Her iki araç da 40 knotu (saatte 74 kilometre) aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek. Otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak.

Mehmet Mercan