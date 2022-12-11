Mavi Vatan'ın muhafızı 'ULAQ SİDA' denizaltı savunma harbi görevini gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Ares - Meteksan ortak girişimi tarafından yürütülen ve Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olan ULAQ SİDA Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Araca eklenen yeni kabiliyetler sayesinde ULAQ SİDA yeni versiyonunda yeni silah, torpido ve füze sistemleriyle güçlendirilecek. Araca entegre edilecek sensörlerle aracın otonomi algoritması da daha üst seviyeye taşınacak.

İstihbarat, Keşif ve Gözetleme, Su Üstü Harbi ve Denizaltı Savunma Harbi görevlerini insansız ve otonom olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilmekte olan ULAQ SİDA, hafif, dayanıklı ve onaylı kompozit gövdesi, aktif/pasif stabilizasyon sistemleri, EO/IR geniş açılı seyir kamerası, uydu haberleşme yeteneği, hassas manevra yeteneği ve tam otonomi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

“Denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz”

SSB Başkanı İsmail Demir ise proje çerçevesinde yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz. Hedefimiz yerli motor, 12.7 milimetre UKSS (uzaktan komutalı silah sistemi), torpido, LUMTAS füzesi, komuta kontrol yazılımı, haberleşme sistemi, kamera ve sonar sistemiyle yüzde 90 yerlilik.”

Teslimatın 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor

SSB tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi ile mevcut ULAQ aracının dört deniz durumunda kısıntısız seyir yapabilmesi amacıyla botun boyu uzatıldı, tam otonomi görevi icra edebilmesi için sensör sayısı artırıldı, yer kontrol istasyonu hem limandan hem de gemiden kullanılabilecek şekilde portatif çanta olarak tasarlandı, bot üzerinde yer alan stabilizasyon sistem sayısı ve faydalı yük taşıma kapasitesi artırıldı. Proje çerçevesinde teslimatın 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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