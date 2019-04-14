Mavi Yıldız Çiçekleri'nin açtığını duyanlar o yaylaya akın etti

Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, mor görüntüsüne yeniden kavuşuyor. 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız' çiçeğini görmek isteyen ziyaretçiler yaylaya akın etmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda açan mavi yıldız çiçekleri bu yıl kışın bölgede sert geçmesi nedeniyle geçtiğimiz yılın aksine geç açtı. Yaylanın bazı bölgelerinde açmaya başlayan mavi yıldız çiçekleri Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerine kendini hayran bıraktı. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerinde açmasıyla Kadıralak Yaylası'nda renk cümbüşü yaşanıyor.

Mavi Yıldız Çiçekleri'ni görmek için Türkiye'nin bir ucundan geldiler

İzmir'den mavi çiçekleri görmek için geldiğini belirten Yavuz Kara, “Trabzon'un doğası çok güzel. Yeşil ve mavinin buluştuğu bir yere geldik. Bir tavsiye üzerine yaylaya geldik. Gerçekten çok güzel. Boşuna İstanbul'a, İzmir'e gitmesinler. Gerçekten dinlenmek istiyorlarsa herşey burada” dedi.

Neslihan Kara ise, “Burayı çok beğendik herkese tavsiye ediyoruz. Trabzon'da yaşayan arkadaşlarımız var onlar çok güzel dediler. Onların tavsiyesi üzerine geldik çok beğendik. Bu çiçekleri daha önce görmemiştik” ifadelerini kullandı.

Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor

'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.

Ozan Köse - Gökmen Şahin