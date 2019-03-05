Mavi yolculuk, tekne kiralama platformuyla erişilebilir hale geldi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, Türkiye, 40 milyonu aşan turist sayısıyla dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye'ye gelen turistler genellikle otel tatilini tercih ederken, uzun yıllardır atıl kalan yat turizmi son yıllarda yeniden dikkat çekmeye başladı. Dünyadaki tüm tekne ve yat kiralamalarının yüzde 70'inin gerçekleştiği Akdeniz çanağı, 6 milyar euroluk ticari hacmiyle öne çıkıyor. Mavi yolculuk olarak adlandırılan yat turizmi bir zamanlar lüks bir hobi olarak anılırken, artık alternatif tekne ve yat kiralama yöntemleriyle erişilebilir hale geldi ve dünyanın en hızlı gelişen turizm türleri arasındaki yerini aldı. 2016 yılında Türkiye'de doğan ve Akdeniz çanağı başta olmak üzere, 22 ülke ve 250 lokasyonda online tekne kiralama hizmeti sunan Viravira.co, 120 bin dolarlık ilk yatırımı ile Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.

Hedef Avrupa pazarında büyüme

Aldıkları yatırımla birlikte Avrupa pazarında büyümeyi hedeflediklerini belirten Viravira.co'nun Kurucu Ortağı Emre Küçüközkan, "Platformumuzda yer alan tüm tekneleri gerçek zamanlı olarak erişilebilir kılıp hizmet kalitemizi artıracak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan ülkemizde tekne turizmi oldukça stratejik bir pazar. Önümüzdeki yaz sezonundan beklentilerimiz büyük. İlk hedefimiz Avrupa başta olmak üzere yurt dışındaki operasyonlarımızı büyütmek. Türkiye ile birlikte özellikle Yunanistan ve Hırvatistan pazarlarına odaklanıyoruz. Avrupa'daki düşük rekabet ortamından faydalanarak yurt dışına açılan az sayıdaki yerli girişimden biri olmak istiyoruz" dedi.

Küçüközkan ayrıca, kış aylarından itibaren aylık 50 bine yakın ziyaretçi trafiği ile oldukça yüksek talep aldıklarını ve kullanıcıların internet sitesinde ortalama 3 dakika zaman harcadıklarını aktardı.

"Tekne kiralama fiyatları kişi başı günlük 20-25 eurodan başlıyor"

Tekne kiralama fiyatlarına değinen Küçüközkan, şunları aktardı: "Kiralama fiyatları, kapasite, boy, yapım yılı gibi ölçüler baz alınarak hesaplanıyor. Yaz ayları yaklaştıkça artan taleple birlikte fiyatlar artış gösterdiğinden, misafirlerimiz, tatillerini önceden planlayarak erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabiliyor. Aynı zamanda, kullanıcılarımıza tekne sahipleriyle pazarlık yaparak yüzde 60'a varan oranlarda indirim sağlıyoruz. Geniş tekne havuzumuz ve rekabetçi politikamız sayesinde kişi başı günlük 20-25 eurodan başlayan fiyatlarla tekne tatili yapmak mümkün".