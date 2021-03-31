Maviden sarıya dönen Diyarbakır'da vaka sayıları 4 kat arttı

Korona virüs salgınında aşı çalışmalarının da yürütülmesiyle 1 Mart itibariyle yeni kontrollü normalleşme adımları atıldı. Korona virüs haritasında düşük riskli ve mavi kategoride yer alan Diyarbakır'da, vatandaşlar rehavete kapıldı. Vatandaşların tedbiri elden bırakmasının ardından vaka sayılarında da büyük artış yaşandı. Bir dönem günlük 500'lere kadar gerileyen test sayısı son günlerde bin 500'le kadar yükseldi. Özel bir hastanede görevli Uzman doktor Halis Yerlikaya, Türkiye'de genç yaş grubu içerisinde hızla yayılan yüzde 70 İngiliz mutant virüsünün olduğunu belirterek, Diyarbakır'daki Nevruz Bayramı kutlamalarının etkisinin bu hafta görüleceğini ileri sürdü.

"500'lerde olan test sayısı bin 500'lere, pozitif oranı yüzde 20'lere kadar çıktı"

Diyarbakır'da pandeminin bütün yıkıcı etkisinin yaşandığını belirten Uz. Dr. Halis Yerlikaya, 1 yıllık süreç içerisinde özellikle yaz aylarında çok ciddi vaka artışlarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Uz. Dr. Yerlikaya, "Hastane acil servislerinde hasta seçme durumunda kaldığımız dönemler oldu. Ameliyathanenin yoğun bakıma çevrildiği dönemler oldu. Sonrasında bu kısıtlamaların etkisiyle ve yaz aylarındaki o çok ciddi vaka artışlarının etkisiyle, birtakım toplumsal bağışıklıkların olacak düzeyde ciddi bir azalmayla karşı karşıya kalmıştık. Diyarbakır'da test sayısı çok çok azalmıştı. O testlerin içindeki pozitiflik oranı yüzde 3 ile 5'lere kadar düşmüştü. Yaklaşık 450-500 civarında test yapılıyordu, o testler içinde pozitiflik oranında ciddi bir azalma vardı. 1 Martta kısmi kısıtlamaların ortadan kaldırılması ve sonrasında artan toplumsal hareketliliğinde etkisiyle, toplum içerisindeki bu mutant virüsünün de yayılmasının etkisiyle de şu anda geçen haftaki test pozitif oranımız yüzde 20'lere kadar çıktı. Test sayısı da çok ciddi arttı. 500'lerde olan test sayısı bin 500'lere kadar çıktı. Bunların içerisindeki pozitif oranı da yüzde 20'lere kadar çıktı" dedi.

“İngiliz mutantının genç yaş grubu içerisinde daha fazla yayıldığını biliyoruz"

Şu anda Diyarbakır'da çok kaygılı olduklarını kaydeden Uz. Dr. Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Yoğun bakımlarda, hastanelerde hasta sayılarında çok ciddi azalma vardı. kontrol altına alınamayan 1'inci dalganın 3'üncü pikiyle karşı karşıya kalacağımız bir kaygımız, endişemiz var açıkçası. Maske, mesafe hijyen kuralın uyulması bu çok kritik bir şey. Ama kapalı alanlarda özelikle bir araya gelişlerin mutlaka azaltılması gerekiyor. Diyarbakır açısından bakıldığında 4 katlık bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Nevruz Bayramının etkisini biz bu hafta çok daha belirgin göreceğiz. Girerken HES koduyla girildi, açık alan olmasına rağmen etkili olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de şu anda görülen pozitif vakaların yüzde 70'i İngiliz mutantı olduğu ortaya konuldu. Bu virüsün daha genç yaş grubu içerisinde daha fazla yayıldığını biliyoruz. Bizim bölgemizde bu çok hakim görülüyor. Bir etkende bu olabilir. Sırası gelenler mutlaka bu aşıyı olsun istiyoruz. İkinci çağrımda şu, bu pandemi henüz bitmedi. Tünelin ucunda ışık görülse de aşı gibi olanaklar ortaya çıksa da maalesef bu 1 yıllık süreç içerisinde ödediğimiz bedelleri tekrar tekrar ödemek zorunda kalabiliriz. Bu anlamda henüz tehlike geçmedi."

Rıdvan Kılıç

