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Max Gradel hat-trick yaptı!

Max Gradel hat-trick yaptı!
Max Gradel hat-trick yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile DG Sivasspor'un, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar’ın Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel hat-trick yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Sivasspor mücadeleden 4-2 galip ayrılırken, Max Gradel attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı.
Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 2., 45. ve 84. dakikalarda 34 yaşındaki oyuncu Max Gradel ve 79. dakikada Aaron Appindangoye'den geldi. Bandırmaspor'un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ve 54. dakikada Guy-Michel Landel kaydetti.
4-2'lik sonucun ardından Sivasspor, çeyrek finale adını yazdırdı.
 

Oğuzhan Sarzep
 

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