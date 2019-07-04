Max Kruse göz doldurdu

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de yeni transfer Alman golcü Max Kruse antrenmanda gösterdiği performansla göz doldurdu. Dün Topuk Yaylası'na gelen Alman futbolcu ayağının tozuyla idmana katılmış ve takım arkadaşlarıyla tanışmıştı. Bu sabah yapılan kuvvet antrenmanında da yer alan Kruse daha sonra akşam gerçekleştirilen taktik idmanında sahada takımla birlikte yer aldı. Teknik heyetin özel olarak ilgilendiği 31 yaşındaki futbolcu çalışmalarda gösterdiği performansla teknik heyeti mest etti.

Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız