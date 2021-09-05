Max Meyer: 'Takımımız ve hocamız iyi, antrenmanlar sert geçiyor'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman orta saha oyuncu Max Meyer, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Meyer, "İlk izlenimlerim çok iyi büyük ve organize kulüpteyim. Tesiste sahalarda çok iyi sezon için Fenerbahçe formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Fiziksel olarak iyi durumdayım"

Sezon öncesi kampı geçirmemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Alman orta saha, "Sezon öncesi kampı geçirmemiştim ama kendi adıma bireysel çalıştım. İyiyim, takım arkadaşlarımı tanımak, idman yapmak durumundayım. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Takımımız ve hocamız iyi, antrenmanlar sert geçiyor"

Takımın durumuna değinen Meyer, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir kulüpte olduğumu hissediyorum, her şeyimle buradayım. Takımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Teknik direktörümüz iyi, idmanlar sert ve yoğun geçiyor. Sevmiş olduğum idman şekli bu. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulübün bir şampiyonluk hedefi var elimden geleni yapmak istiyorum. Topa sahip oluyoruz maçlarda bu beni besleyecek bir durum. Umarım bu yıl bizim için başarılı bir sezon olur. Ben burada şuan itibariyle Fenerbahçe'yi düşünüyorum, buraya odaklandım. Şu an itibariyle başka bir şey düşünmüyorum. İşimi yapmam gerekiyor. Forma için elimden gelen mücadeleyi göstermeliyim. 6 numaralı forma boştu, 7 giyiyordum ama 7 dolu olduğu için 6'yı tercih ettim favori numaralarımdan" dedi.

"Türkiye zor ve agresif bir lig"

Bazı zamanlarda Süper Lig'i takip ettiğini anlatan Max Meyer, "Almanya'da çok Türk var. Türk olan arkadaşlarım var, Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları çetin geçiyor. Dolayısıyla ligi biliyorum. Zor bir lig. Agresif bir lig burası. İyi bir takım olduğumuzu ve geniş bir kadroya sahibiz. Rekabetle kalite artacaktır. Hasan Ali ile görüşmüştük. Burası için çok büyük bir kulüp olduğunu, ambiansın, taraftarın büyük olduğunu söylemişti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"8 numarada oynamak benim için daha iyi"

Oynadığı pozisyonlar ile alakalı soruya cevap veren Meyer, "Benim en rahat olduğum pozisyon ortada oynamak. 6, 8 ve 10 numara pozisyonları benim için iyi. 8 numarada oynamak daha iyi. 6 numarada da kendim iyi hissediyorum. Schalke'de 10 numara oynamıştım ama son 2 yılda biraz daha geride oynamaya başlamıştım. Büyük bir maç Galatasaray derbisi. Schalke ve Dortmund derbileri Almanya'da önemli, buradaki derbi çok daha önemli. 2012-2013 yılında atmosfer çok iyiydi Schalke ile oynadığım Galatasaray maçında. Bende” aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçları oynamayı bekliyorum. İnanılmaz bir taraftar grubumuz var. Futbol için yalıyorlar ve inanılmazlar" diye konuştu.



Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

