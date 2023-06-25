Mayın iddiası üzerine yük gemisinin çevresindeki arama çalışmaları sürüyor

Rusya'dan Zonguldak'a demir cevheri getiren Azor Forward isimli yük gemisinin altında mayın olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'nın yanı sıra Liman Başkanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Gemi personeli tahliye edilirken Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karada güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Dün akşam saatlerine kadar süren çalışmalarda uzman ekip iki kez dalış gerçekleştirdi. Geminin altında veya çevresinde herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Limanda yükleme ve boşaltma faaliyetlerine de geçici süreyle ara verildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren özel ekip bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Onur Altındağ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.