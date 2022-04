Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü

Rusya-Ukrayna krizi sonrasında sürüklendiği iddia edilen mayınların Karadeniz'de görülüp imha edilmesinden sonra balıkçılar denize açılmakta tedirginlik yaşıyor. Marmara Denizinde ise balık avcılığı devam ediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her hafta kurulan semt pazarında balıkçı tezgâhlarında hamsinin ve istavritin kilogram fiyatı 25 TL'ye kadar düştü. Balığın fiyatını gören vatandaşlar ise balık tezgâhlarına akın etti. Tezgâhlarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, balıkçılar, 30 TL ile bir ailenin doyduğunu, balığın sağlığa faydalı olduğunu, bu fiyata başka yerde balık bulunmadığını söyledi.

“Bana dua etsin yeter”

Balık satışı yapan Gökhan Sönmezocak, “Hamsi ve istavritin kilosu 25 lira, ama gerçekten bu bize bir şey kazandırmıyor. Bu balığı ben 35 liraya satarsam para kazanırım. Ama böyle ise parasını topluyor. Marmara'da balıkçılık devam ediyor. 15'inde sezon bitiyor. Marmara'da balıkçılık sürüyor. Balık geliyor. Ama biz yine de ucuz satıyoruz. Şu balığı gerçekten sahile gidin 60 liradan aşağı alamazsınız. Karadeniz'de mayın tedirginliği var diye Karadeniz sezonu kapattı. İstavrit ve hamsi bizde 25 lira. Halk için hizmet yapıyoruz şu an. Gerçekten para kazanmıyoruz. Bir kilo hamsi ile 4 kişilik aile rahat doyar. Ekmek alırsın 30 liraya 4 kişi doyar yani. Şu an gir yarım tavuk döner 15 lira olmuş. Her şeye zam yani bizde balığa zam yok. Parayla işim yok benim tersoyum diyecek vereceğim balık, ekmek alacağım gidecek karnını doyuracak. Bana dua etsin yeter” dedi.

Balık satışı yapan vatandaşlardan Ali Akkurt, “Biz de bir şeyler yapıyoruz. Onlar da yesin ne yapsın. Biz de zararına veriyoruz. Her yerde 60-70 lira. Pazar malı halk balığı. Et ne kadar 180-200 lira yazmışlar, ama buraya bakın hamsiye 25 lira yazdık. Bedava kardeşim millet doya doya yesin” dedi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir