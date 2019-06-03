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Mayınlı sahada çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı

Mayınlı sahada çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı
Mayınlı sahada çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Türkiye-Suriye sınırını ayıran mayınlı alanda çıkan yangın buğday tarlalarına sıçradı.

Alınan bilgilere göre, Esentep Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı Türkiye - Suriye sınırını ayıran mayınlı alandaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın sıra sürede büyüdü. Duman nedeniyle İpek yolunda görüş mesafesi düşerken yangın buğday tarlalarına sıçradı. Yangın sonrası Esentepe sakinleri seferber olurken bölgeye giden çok sayıdaki itfaiye ve traktör yangın söndürme çalışmaların katıldı. Yaklaşık 50 dönüm buğday tarlalarının yandığı yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.  

Abdullatif Altunkaynak

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