Mayıs ayında 7 metre karla mücadele

Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Kerkür ve Yeşilöz köylerindeki yollar açılmaya çalışılıyor. İlçe özel idare ekipleri 5 aydır karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

7 metreye ulaşan kar

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı Yeşilöz, Feraşin Yaylası'nda 3 dozer iki loder ve bir greyder ile yollar açılmaya çalışılıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre çalışmaların mayıs ayında bile devam ettiği belirtildi. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, çetin bir kış geçirdiklerini, buna rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "İlçemiz son 10 yılın en çetin kışını yaşamakta. Mayıs ayına gelmemize rağmen hala karla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu kadar çetin bir kış geçirmemize rağmen fedakar çalışanlarımız neticesinde hayatın olumsuz etkilenmesine izin vermedik. Sağlık hizmetlerimiz başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerini, kalitesini düşürmeden vermeye devam ettik. Karadan ulaşamadığımızda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopterleri ile sıkıntıda olan her vatandaşımıza ulaştık. Bu konularda valimiz başta olmak üzere il özel idaremiz, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ilimizdeki temsilcileri, güvenlik güçlerimiz, sağlık personelimiz, birlik personeliniz bize büyük destekler verdiler. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin vatandaşlarımıza karşı şefkatli ve hizmetkar tutumu; vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve ülkemizi bölmeye çalışan hainler ve teröristlere karşı ise amansız ve kararlı mücadelesini ilçemizde devam ettirmenin azmindeyiz" dedi.

Serdar Gükçe

