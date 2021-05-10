Mayıs ayında kar yağışı! Birçok il beyaza büründü

Kars'ta gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Kars'ta kent merkezine yağmur yağarken, yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı ve soğuk hava ekili alanları vurdu. Ekili alanlar dondan zarar görürken, Mayıs ayında yağan kar ise şaşırttı. Kar yağışından dolayı kentin etrafını çevreleyen dağlar adeta beyaza çiçek açtı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Kars, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunmuştu.

2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü

Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımda bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinin yaylaları mayıs ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada bulunan vatandaşlar, ortaya çıkan kar manzarasını telefonlarıyla canlı yayın yaparak takipçilerine izlettiler.

Öte yandan meteorolojiden yağan karla birlikte zirai don uyarısında bulunuldu.

Uyarıda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi (10.05.2021) ve Salı (11.05.2021) günleri gece ve sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Posof'a Mayıs karı yağdı

Saklı Cennet Posof'a Mayıs karı yağdı. İki günlük yağmurlu havadan sonra gece kar yağınca her taraf beyaza büründü.

Ortalama rakımı 1583 metre olan serhat ilçe Posof ta yüksekliği 3 bin metreyi geçen dağlar la beraber Posof vadisi değişik renkleri yansıtmaya devam ediyor. Vadi de açan çiçeklere yağan kar da karışınca adeta renk armonisi oluştu.

Gündüz çıkan güneş rakımı düşük yerlerdeki karları eritti ama bazı köyler yine kar altında kaldı. Aşık Zülali, Arılı, Kopuzlu ve hatta Doğrular köyüne kadar inen kar gece Posof merkeze de yağdı.

2 bin 550 rakımlı Ulgar dağı beyaza bürününce BOTAŞ tesisleri de beyazla kaplandı. Yüksek rakımda ki yollar da ise buzlanmalar güneşe rağmen tam erimedi. Beyaz, yeşil ve değişik renkler sergilenerek adeta kart postallık görüntüler oluştu.

Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı

Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Rize'de de etkili oldu. Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarında kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Mayıs ayında gelen kar yağışını vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı.

Mayıs karına Rizeli vatandaştan ilginç tepki: “10 gündür yanayiduk, şindi donayiruk”

Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırtırken, bir vatandaşın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında verdiği tepkiler de herkesi güldürdü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Giresun ve Trabzon'un ardından Rize'de de etkili oldu. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 1900 rakımlı Rüzgarlı ve Nanle yaylarının ardından Karadeniz'in sahil şeridine en yakın yaylası Handüzü Yaylası da beyaza büründü.

Yaylada kalan vatandaşlar da kar yağışını sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak duyurdu. Canlı yayın yapan Hüseyin Metin isimli bir vatandaşın Rize şivesi ile “10 gündür yanayiduk, şindi donayiruk” demesi herkesi güldürdü.