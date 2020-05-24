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Mayıs ayında yağan kar her yeri beyaza bürüdü

Mayıs ayında yağan kar her yeri beyaza bürüdü
Mayıs ayında yağan kar her yeri beyaza bürüdü

Ardahan’ın Göle İlçesinde önce gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerine kar yağışına bıraktı.

Gece saatlerde başlayan ve lapa lapa yağan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, sürücüler ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Mayıs ayının sonlarına gelinmesine rağmen, Doğu Anadolu Bölgesi hala ısınmadı. Hava ısısının gece sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede, yüksek kesimlere kar yağdı. Ardahan'ın Göle ilçesinde de, önceki gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Lapa lapa yağan kar sonrası ilçe merkezi beyaza büründü.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur yağışının etkili olacağını bildirdi.

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