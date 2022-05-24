Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor



Trabzon Araklı ilçesine bağlı yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor günler yaşıyor. Baharın gelmesi ve yayla sezonunun açılmasıyla hayvan sürülerini yaylalara çıkaran vatandaşlar ağır kış şartlarının hala devam etmesinden dolayı büyük şaşkınlık yaşıyor. Erikli Yaylası, Kızılkaya, Lişit, Kalecik ve Taşlı Yaylası gibi yaylalarda Mayıs ayına rağmen yoğun kar yağışı yaşanırken, çobanlar hayvan sürülerini beslemek için zor şarlar altında otlak arazi arıyor. Bölgede yaşayan yaşı ilerlemiş insanlar bu durumun 30 yılda bir rastlanan bir durum olduğunu ifade ediyor.

Yusuf Genç