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Mazıdağı'nda evin damına yıldırım düştü

Mazıdağı'nda evin damına yıldırım düştü
Mazıdağı'nda evin damına yıldırım düştü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evin damına yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonlarına yansıdı.

Poyraz Mahallesi'nde Şeyhmus Kaya isimli vatandaşın evinin damına akşam saatlerinde yıldırım düştü. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken yıldırım düşme anı cep telefonları tarafından kaydedildi.
Yıldırım düşmesi sonucu büyük bir gürültünün meydana geldiğini belirten Kadriye Kaya, "Mutfaktaydım, birden bomba gibi bir şeyin patladığını zannettim, koşarak içeriye daldım, çocuklarımı aldım korkudan. Her yer ışıldamaya başladı. Sanki evin içerisi elektrik doldu. Evden çıktım dışarıyı kontrol etmek için, çevrede herhangi bir zararın olmadığını görünce hemen geri döndüm. Allah'a çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı" dedi.
Çocuklarına bir şey olmadığına sevindiğini kaydeden baba kaya ise "Yıldırım düşmesi sonucu iki televizyonumuz da yandı. Allah'a çok şükür çocuklarımızın canlarına bir şey olmadı" diye konuştu.

Serhat Abi
 

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