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Mazot deposunda uyuşturucu ticareti

Mazot deposunda uyuşturucu ticareti
Mazot deposunda uyuşturucu ticareti

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobilin mazot deposuna zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mazot deposunda uyuşturucu ticareti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda T.T., E.B. ve A.K.'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli 3 kişiyi yakalayan narkotik dedektifleri, şahısların araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada aracın mazot deposunda ve evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 5 kişiye işlem yapılırken, T.T., E.B. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Ali Göç
 

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