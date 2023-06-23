MBA Okulları MBA'23 Summer Meet Up Yaz Festivalinde buluştu

MBA Okullarının Yenilikçi Eğitim Ekosistemi paydaşlarının doğa ile iç içe bir ortamda bir araya geldiği yaz festivalinde, güne zumba dansı ile başlayan öğretmenler ve çalışanlar, gün boyunca birbirinden farklı yaz oyunlarına katılarak birlikte eğlenmenin keyfini doyasıya yaşadılar. Gün boyu süren eğlenceli takım etkinliklerinden sonra festival Suarre Band ve Retrobüs gruplarının konserleriyle devam etti.

MBA Okullarının tüm kampüslerinin bir araya geldiği böylesine büyük bir buluşmanın mutluluğunu ve gururunu vurgulayan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, “Gökyüzünün sınırsızlığından aldığımız ilhamla, tutkumuz ve eğitimi dönüştüren yenilikçi fikirlerimizle dolu eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladık. Sizlerle birlikte çağın yeterlilik alanlarına odaklanan çalışmalar yapmak her zaman çok kıymetli ve çok anlamlı. Emeğiniz ve heyecanınız için teşekkür ederim. MBA Okulları olarak hem çok eğlenecek hem çok çalışacağız. Medicana Grubunun kalite standartlarından ödün vermeden, yenilikçi vizyonumuzla Türkiye'nin en nitelikli, en saygı duyulan, hep en önde olan eğitim grubu olmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum, bizim için çok değerlisiniz” dedi.

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