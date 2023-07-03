MBA Okulları öğrencileri, Fenerbahçe Üniversitesinde sergi açtı

MBA Okulları Ataşehir Kampüsü 11. sınıf öğrencileri, Nurderin İlçi ve Nilsu Tarı psikoloji alanındaki rahatsızlıkların farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri “Feveran Hisler” isimli resim sergileri ile günümüzde yaygın olan psikolojik rahatsızlıkları sanat eserine dönüştürdü. Resim sergisi öncesi ilgili konuda akranlarına ve katılımcılara sunum yapan ve katılımcıların da psikolojik rahatsızlıkları resmettiği atölyeler yapan İlçi ve Tarı, psikoloji alanında derinleşmek istediklerini ve tutku duydukları bu alanda sanatın onlara ifade gücü sağladığını söyledi.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı öğrencilerin çalışmalarından çok etkilendiğini ve beğendiğini dile getirerek, “Sizi siz yapan fikirleriniz ve hayalleriniz ile dönüştürdüğünüz her projeniz bizim için ilham verici. Bilimsel tutumunuz ve branşlarının ifade gücünü bir araya getirdiğiniz böylesine özel çalışmaları için öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yaşamınız boyunca tutku alanlarınızda derinleşmeye devam edeceğiniz ve kişisel etkinizi hayatın tüm alanlarında göstereceğiniz başarılı bir öğrenme yolculuğu diliyorum.” dedi.

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