MBA Okulları ortaokul ve lise mezunları 2023 mezuniyet balosunda buluştu

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer BATI mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “Sizi siz yapan fikirleriniz ve hayalleriniz ile dönüştürdüğünüz her projeniz ilham vericiydi. Yaşamınız boyunca kararlılıkla ve çağın yeterlilik alanlarına odaklanarak kişisel etkinizi hayatınızın tüm alanlarında göstereceğinizden eminiz. Sizlerle gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Baloda dereceyle mezun olan öğrenciler hep beraber mezuniyet pastasını keserek birer konuşma gerçekleştirdi.

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