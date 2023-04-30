MBA Okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı

Hafta boyunca oyunlar ile süren etkinliklerde MBA Okulları öğrencileri birbirinden güzel dans gösterileri, jimnastik, şiirler ve koro eşliğinde şarkılar ile günü anlamlı hâle getirdiler. Bahçe şenlikleri ile süren 23 Nisan coşkusu, resim sergileri ve çocuk atölyeleri ile devam etti. Öğrencilerin oratoryo, skeçler ile sergiledikleri performanslar büyük ilgi topladı ve birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklarla birlikte ve çocuklar için hayal etmenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, “Çocukların Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ödün vermeden, yenilikçi ve bilimsel tutumlarıyla daha iyi bir dünyayı inşa edeceklerinden eminim. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, öğrenme keyiflerinin ve yüzlerindeki gülümsemenin yaşam boyu sürdüğü birlikte nice bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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