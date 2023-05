MBA Okullarında dikey tarım uygulamaları başladı

Sürdürülebilirlik değeriyle öğrencilerinin ekolojik yaşam felsefesini benimseyen Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, ‘Dikey Tarım' uygulamaları çerçevesinsde okullarda Tema Eğitim Projesi, Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, Eco Schools (Eko Okullar Projesi) gibi çevre ile ilgili projeler yürütüyor. Böylece tüm kampüslerde kurulan ‘Dikey Tarım' sistemi ile MBA Okulları öğrencileri sürdürülebilir tarımın gerekliliklerini öğrenmeye başladılar.

Daha İyi Bir Dünya için sorumluluk almanın eğitimin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini vurgulayan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı: “Toprak olmadan yapılan bu ekim yöntemi sayesinde çevre sorunlarına duyarlı ekolojik bir yaklaşımla bu sorunlara çözüm üreten, araştıran ve sorgulayan öğrencilerimiz, Ekoloji ve Fen Bilimleri dersinde öğrendikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirerek, yaparak ve yaşayarak deneyimleme fırsatını buluyor. ‘Dikey Tarım' sisteminde öğrencilerimiz bitki tohumlarını çimlendirmeyi öğrendiler ve her gün düzenli olarak tohumlarını kontrol ettiler, çimlenme evresinin ardından ‘Dikey Tarım' sistemine alınan bitkileri sistemin özel besin (mineralleri), pH ve ışık ayarını düzenleyerek her gün kontrolünü sağladılar. Tohum çimlenerek ürüne dönüştüğünde büyük bir heyecan yaşayan öğrencilerimiz, tüm üretim süreçlerinde aktif rol alarak farkındalık kazandılar. Öğrenme deneyiminde her zaman öncü ve yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

