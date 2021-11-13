Mbaye Diagne: 'Fenerbahçe derbisinde 3 puan almak için oynayacağız'

Galatasaray hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, "Mutluyuz, zaferle ayrıldık. Fiziksel olarak kendimizi hazırlamamız için iyi bir fırsat oldu. Bütün takım için de iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Milli aradan sonra sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçının sorulması üzerine Diagne, "Önemli bir maç olacak. Kolay bir maç olmayacağını söyleyebiliriz. Avantaj olarak kendi evimizde oynuyoruz. 3 puan almak için oynayacağız. Taraflarımızın en keyif alması için maç oynayacağız" diye cevap verdi.

Takımdaki forma rekabetiyle ilgili olarak ise başarılı futbolcu, "Bu konuda söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz çalışmak için bu takımdayız. Halil olsun, Muhammed olsun biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray için maç kazanmak için buradayız" dedi.

Derbide stadın tam kapasite ile oynanacak olmasının hatırlatılmasına ise 30 yaşındaki futbolcu, "Her zaman olduğu bir derbi maçı olacak. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların da desteği bize katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

