Mbaye Diagne, Haliç derbisini tribünden takip ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bu sezon Süper Lig'de 10 gol atan ve takımının en golcü ismi olan Mbaye Diagne, takımının Kasımpaşa ile oynadığı müsabakayı tribünden takip ediyor.

Senegalli santrfor, geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan müsabakada sarı kart gördü ve bu sezon 4. sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştü.

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu



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