İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı

Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı
Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Kayserispor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun yokluğunda Kayserispor karşısında 11 başladı. Diagne, mücadelenin 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu sezon Süper Lig'de 8. maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı. Diagne, bu sezon ayrıca Neftçi Bakü mücadelesinde de 2 gol kaydetmişti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mbaye Diagne, 90 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.