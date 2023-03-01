Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne, Riva'daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı. Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.

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