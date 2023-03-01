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Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı

Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı
Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı

Fatih Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, antrenmandan dönerken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri arabasına aldı.

Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne, Riva'daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı. Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.

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