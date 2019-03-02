MBFH CEO'su Gerhard Gross İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

İstanbul Bilgi Üniversitesi, gelişen teknolojinin iş yapış biçimlerini nasıl etkilediğini, iş dünyasının en yetkin isimleriyle ele alıyor. Önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticileriyle, Bilgi'lileri bir araya getiren Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFİS) Vizyoner Yöneticiler Seminerleri'nin bu haftaki konuğu Mercedes-Benz Finansal Hizmetler CEO'su Gerhard Gross oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Gross, otomotiv sektöründeki yeni trendleri anlattı. Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte mobilite hizmetlerinin gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyleyen Gross, otomotiv endüstrisinin de buna bağlı olarak büyük bir dönüşüm içinde olduğunu kaydetti.

"Paylaşım ekonomisi popüler oluyor"

Mercedes-Benz'in otomotiv tarihinde pek çok ilke imza attığını hatırlatan Gross, "Bildiğimiz dünya değişiyor. Motorlu araçların üreticisi ve sektöründe ilkleri gerçekleştirmiş bir şirket olarak, değişen trendleri yakından takip ediyor ve geleceği şekillendirecek teknolojilere öncülük edecek yatırımları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Bu kapsamda Daimler ve BMW Grubu'nun güçlerini birleştirerek, mobilite hizmetlerini tek bir çatı altında topladığını belirten Gross, mobilite hizmetlerini car2go, mytaxi ve moovel gibi araç paylaşım uygulamalarıyla birleştirerek büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2025 yılına kadar paylaşım ekonomisinin 335 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Otonom araç teknolojisi otomotiv dünyasını değiştiriyor

Gelişen teknolojiyle birlikte değişen tüketici ihtiyaçlarının, otomotiv dünyasındaki trendleri belirlediğini kaydeden Gross konuşmasında, mobilite hizmetlerine yönelik araç satışlarının artacağını vurguladı. Tüketicilerin hayatı kolaylaştıran ve maliyetleri düşüren araç hizmetlerini tercih etmeye başladığını dile getiren Gross, otomotiv sektörünün gelecekte bu hizmetleri veren şirketlere daha fazla yatırım yapacağını ifade etti.

Otonom sürüş sistemlerinin de otomotiv dünyasını temelli değiştirecek gelişmelerden biri olduğunu söyleyen Gross, "Direksiyon kontrolü gerektirmeyen, yoldaki diğer araçlara göre hız ve hareket kontrolü yapan araçlar geliştiriliyor. Dünyanın pek çok otomotiv şirketinin yatırım yaptığı bu teknoloji, mobilite hizmetleriyle birleşerek hayatı kolaylaştıran ve zamandan tasarruf ettiren özellikleriyle kişilere daha fazla özgürlük sağlayacak. Mercedes-Benz olarak insanları memnun edecek teknolojileri geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.