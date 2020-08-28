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MEB: '21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmedi'

MEB: '21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmedi'
MEB: '21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmedi'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, bir televizyon kanalı tarafından servis edilen "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan/teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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