MEB, 23 Nisan 100. yıl özel marşını duyurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu özel gün için bir marş hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, “23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. Yıl Marşı'nı söylemek için hazır mısınız” sorusunu yöneltti. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından da 23 Nisan 100. Yıl Marşı, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” mesajıyla paylaşıldı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe'nin bestelediği, sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe'nin birlikte yazdığı marşın düzenlemesi Serkan Sönmez tarafından yapıldı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe Devlet Konservatuvarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri ise marşı evlerinde seslendirdi. Covid-19 salgını dolayısıyla 23 Nisan 100. Yıl Marşı'na klip ise çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için cep telefonuyla çekildi. Klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan üstlendi.

2019 yılında 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Haluk Bilginer'in, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” diyerek spotunu seslendirdiği klipte, Türkiye'nin farklı bölgelerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar ve bebekler yer aldı.

23 Nisan 100. Yıl Marşı şöyle:

“Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan.”

Emin Kuvat

