MEB: '8 ve 12. sınıflar hariç tüm sınıflarda uzaktan eğitime geçilecek'

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır. Buna göre; ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır” denildi.

Musa Erdoğan

