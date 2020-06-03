MEB açıkladı: Telafi eğitimleri 31 Ağustos'ta başlayacak 3 hafta sürecek

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) dolayısıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte dönemin 19 Haziran Cuma günü sonuçlanacağı açıklanmıştı. Telafi eğitimleri için takvim açıklayan MEB, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimlerin üç hafta süreceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz” dedi.

Emin Kuvat