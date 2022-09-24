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MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı
MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca, bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği yönündeki iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirterek böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. 

Huzeyfe Tarık Yaman

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