MEB, bir öğrencinin başörtülü olduğu için staja alınmadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yirmi yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirterek böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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