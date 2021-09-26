MEB: '(Necatibey Ortaokulu) Okulun mültecilere verildiği iddiası doğru değildir'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Necatibey Ortaokulu'nun yıkılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yıkım işlemi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yer aldığına vurgu yapılan açıklamada ise şu ifadeler kaydedildi:

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında İzmir Konak Necatibey Ortaokulu ve yerine inşa edilen okulumuzla ilgili gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan Necatibey Ortaokulu'nun kültür mirası kapsamında olduğu bilgisi doğru değildir. Okulumuz, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararında yer aldığı üzere kültür varlığı niteliğini taşımamaktadır. Bu nedenle Kurul tarafından bu taşınmazın tescil edilmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde Necatibey Ortaokulu'nun hasar almadığı ve deprem dayanıklılığı ile ilgili teknik inceleme yapılmadığı bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Okulun yıkım ve yeniden yapım kararı tahkik sonuçları, mevcut binanın günümüz eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verememesi ve bölgenin derslik ihtiyacı değerlendirilerek alınmıştır. Okul bahçesindeki 100 yıllık ağaçların kesildiği bilgisi de doğru değildir. Ağaçlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve ağaçların bir kısmının orman ağacı niteliğinde olmadığı için kesilmesinin herhangi bir izne tabi olmadığı, diğer kısmının da kesilmesinde ormancılık açısından sakınca olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca yeniden inşa edilecek okulumuzun bahçesine 65 adet yetişmiş ağaç dikilecektir. Okulun mültecilere verildiği iddiası da doğru değildir. Söz konusu projeler kapsamında Bakanlığımız tarafından inşa edilen tüm okullar, devlet okulu niteliğinde olup adrese dayalı sistemle öğrenci kabul etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Utku Şimşek