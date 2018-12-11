MEB Öğretmen alan değişikliği başvurusu YAP: Öğretmen Alan değişikliği başvurusu 2018 | Alan değişikliği başvuru takvimi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi'ni yayınladı. Peki Öğretmen Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen Alan değişikliği başvuruları 2018 ne zaman başlayacak? İşte Öğretmen Alan değişikliği başvurusu ile ilgili tüm detaylar... Alan değişikliği başvuru takvimi yayınlandı. Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi'ni açıkladı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2018 yılı alan değişikliği işlemleri için ön başvurular 12-18 Aralık'ta alınacak. Yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması işlemi de aynı tarihlerde gerçekleşecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 24-26 Aralık'ta olacak. Atamalar 28 Aralık'ta, görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 18 Ocak-4 Şubat'ta yapılacak. Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kuramlarına yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi'ni açıkladı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2018 yılı alan değişikliği işlemleri için ön başvurular 12-18 Aralık'ta alınacak. Yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması işlemi de aynı tarihlerde gerçekleşecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 24-26 Aralık'ta olacak. Atamalar 28 Aralık'ta, görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 18 Ocak-4 Şubat'ta yapılacak.