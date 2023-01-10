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MEB Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar değişikliği Resmi Gazete'de

MEB Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar değişikliği Resmi Gazete'de
MEB Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar değişikliği Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim” ibaresi eklendi.

Musa Enes Aksakal
 

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