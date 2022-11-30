MEB'den 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanlığı, şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projeyi kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede yaptığı çalışmalar sonunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı.

Okul öncesinde 400 bin ücretsiz yemek

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız yıllardan beri çok sayıda sosyal politika ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede öğrencilerimize ücretsiz yemek, önemli bir destek programıdır. Her geçen gün bu programın çerçevesini genişletmeye çalışıyoruz. Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz ücretsiz öğle yemeği imkanından yararlanıyorlar. Son bir yıl okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Bu nedenle ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesine yaygınlaştırmayı hedefledik. Bu çerçevede şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkanından faydalandırıyoruz.”

2023 yılında 2,5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

Ücretsiz yemek programı çerçevesini sürekli artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Özer, 2023 yılında bu sayıyı 2,5 milyona çıkartacaklarını ve burada okul öncesine ağırlık vereceklerini kaydetti.

Huzeyfe Tarık Yaman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.